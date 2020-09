Vor 1.256 Zuschauern im Ernst-Abbe-Sportfeld begannen die Hausherren mutig und pressten den Gegner früh in dessen eigene Hälfte. Klare Torchancen sprangen in der Anfangsviertelstunde aber auf keiner Seite heraus. Nach 19 Minuten brandete aber zum ersten Mal Jubel auf den Rängen auf: Maximilian Oesterhelweg setzte Kevin Wolf mit einem klasse Diagonalball im rechten Strafraum in Szene. Der legte die Kugel mit einem einzigen Kontakt quer zu Pasqual Verkamp, der den Ball kompromisslos im Kasten versenkte. Die Führung gab dem FCC Auftrieb. Nach einem Ballgewinn im Mittelfeld tankte sich Verkamp auf dem linken Flügel durch und flankte in den Sechzehner. Dort entwischte Dedidis seinem Bewacher und köpfte zum 2:0 ein (27.). Die Hertha-Bubis hatten weiter Mühe ins Spiel zu kommen und mussten in der 42. Minute den nächsten Nackenschlag hinnehmen: Verkamp lief frei auf das Gehäuse von Florian Palmowski zu – Maximilian Gurschke zog das Foul und flog glatt mit Rot vom Feld.

Vasileios Dedidis jubelt nach seinem Treffer zum 2:0. Bildrechte: Sport im Osten