Der FC Carl Zeiss Jena hat einen neuen Mann zwischen den Pfosten. Wie der Regionalligist am Donnerstag (13. Juni) bekanntgab, schließt sich Torwart Marius Liesegang den Thüringern an. Der 24-Jährige wechselt vom Nord-Regionalligisten FC Teutonia 05 Ottensen an die Kernberge.