Beim Namen Richter werden nicht zuletzt die Fußballfans in Leipzig und Chemnitz hellhörig. Joel ist der Sohn des einstigen DDR-Topstürmers Hans Richter. Dieser erzielte im Verlauf seiner Karriere für den FC Karl-Marx-Stadt und den 1. FC Lok 95 Tore in 271 DDR-Oberligaspielen. Bei Lok war er maßgeblich an zwei FDGB-Pokalsiegen und dem Einzug ins Europapokalfinale der Pokalsieger 1987 gegen Ajax Amsterdam beteiligt. Richter war Ende März 2023 mit nur 63 Jahren an einer Krebserkrankung verstorben.