"Miroslav Jovic ist so lang beim FCC wie kaum ein Zweiter. Er kennt den Verein vom Grundlagen- bis zum Männerbereich hervorragend, ist bestens vernetzt und wird mit höchster Loyalität und dem gewohnten Engagement diese Aufgabe angehen. Dabei bringt er jede Menge Erfahrung mit - ob als CoTrainer der 1. Mannschaft, Scout, Nachwuchstrainer oder zuletzt Sportlicher Leiter im Nachwuchsleistungszentrum des FCC. Es ist also eine im wahrsten Sinne des Wortes naheliegende Entscheidung, ihm auch in dieser neuen Funktion das Vertrauen zu geben", sagte Ralph Grillitsch, der Präsident des FC Carl Zeiss Jena.