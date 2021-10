Hertha II nutzte dann die ansteigenden Spielanteile zum verdienten Ausgleichstreffer. Der erst kürzlich für Jonas Dirkner eingewechselte Joe Kodonu wurde von der FCC-Abwehr im Strafraum sträflich allein gelassen und der Joker wusste das auszunutzen. Der 19-Jährige nahm die Kugel erst gut an und traf dann mit Wucht zum verdienten Ausgleich (67.).

Motiviert durch den Ausgleich kippte die Partie immer mehr zu Gunsten der Hausherren. Hertha hatte in der Schlussphase deutliches Übergewicht, Jena wehrte sich mit letzten Kräften gegen eine drohende Auswärtsniederlage. Ensar Aksakal und Maurice Covic ließen jedoch jeweils gute Gelegenheiten liegen (85./89.). Am Ende steht ein gerechtes Unentschieden in den Büchern, das Hertha II deutlich besser zu Gesicht steht, als den ambitionierten Gästen aus Thüringen.