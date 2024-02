Kraus war im Sommer 2021 von der SpVgg Unterhaching an die Kernberge gekommen. In 84 Spielen für den FCC erzielte er 15 Tore, zudem bereitete er 28 weitere Treffer vor. Mit den Paradies-Kickern gewann Krauß 2022 und 2023 den Thüringenpokal.

Zwei Neuzugänge gaben die Jenaer am Donnerstagabend auch noch bekannt. Alexander Prokopenko kehrt zurück und hat einen bis Sommer 2025 laufenden Vertrag unterschrieben. Von 2017 an durchlief der jetzt 22-Jährige die Nachwuchsmannschaften des FCC und absolvierte in der Saison 2021/22 34 Spiele in der ersten Mannschaft. Im Sommer 2022 zog es ihn zum SC Freiburg II, ein Jahr später folgte der Wechsel zu Energie Cottbus.