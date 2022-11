Finanziell ist Jena nicht auf Rosen gebettet. In der vergangenen Spielzeit fuhren die Thüringer ein Millionen-Defizit ein. Während der Verein die Saison leicht im Plus abschloss, lag das Minus bei der Spielbetriebsgesellschaft bei 1,35 Millionen Euro.

Daraus resultiert ein negatives Eigenkapital von fast einer Million Euro. Hoffnung mache aber, so Förster, dass der zweite Gesellschafter Jenarena eine Einlage von fast zwei Millionen Euro angekündigt habe. Zudem wird laut Förster in der aktuellen Spielzeit gespart. Unter anderem wurde das Budget für die Regionalliga-Mannschaft um knapp 600.000 Euro auf rund 1,2 Millionen Euro gekürzt. Gespart wird zudem durch die Streichung der zweiten Mannschaft. Um aber die Einnahmen zu steigern, müssten mehr Sponsoren gefunden und mehr Tickets verkauft werden, so der Geschäftsführer. Eine Option wäre auch die Aufnahme eines weiteren Gesellschafters in die Spielbetriebsgesellschaft.