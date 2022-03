Nach verhaltenem Beginn übernahm der FCC nach etwa zehn Minuten die Initiative und hatte in der 14. Minute eine erste gute Gelegenheit. Ein langer Ball landete bei Fabian Eisele im Strafraum. L47-Keeper Niklas Wollert klärte aber stark und in letzter Sekunde (14.). Dreizehn Minuten später war es dann wieder Eisele der aus guter Position zum Abschluss kam. Der Versuch aus etwa zwölf Metern rauschte aber am linken Pfosten vorbei (27.).