Die im vergangenen Halbjahr allzu oft wankelmütig und vor allem in der Offensive uninspiriert aufgelegten Jenaer hinken dem von Spitzenreiter Greifswald belegten direkten Drittliga-Aufstiegsplatz bereits 14 Punkte hinterher. Der letzte Eindruck aus den enttäuschenden Heimspielauftritten im Dezember gegen Chemnitz (0:1) und Zwickau (2:5) brachte René Klingbeil trotz Vertrags bis 2025 unmittelbar vor Silvester sogar noch um jene Aufgabe, die nun wieder Henning Bürger obliegt.



Dieser habe "in seiner Interimszeit nachgewiesen, dass er die Mannschaft in die Spur bringen kann", sagte FCC-Sportdirektor Stefan Böger im Rahmen des Trainingsauftakts. Mit genauso strenger Miene und klaren Ansagen wie vor der MDR-Kamera dürfte Stefan Böger am Donnerstag kurz vorher auch in der Kabine des Regionalliga-Achten vorstellig geworden sein.