Dedidis kickt seit der Jugend bei Carl Zeiss und sagt: "Der FC Carl Zeiss Jena ist meine fußballerische Heimat und für mich selbstverständlich die erste Adresse." Fünf Treffer in 21 Spielen glückten dem Deutsch-Griechen bisher in dieser Saison. "Wir haben alle gesehen, welches Potenzial Vasileios hat. Umso mehr freut es uns, dass wir ihn hier in Jena halten konnten", so FCC-Sportdirektor Tobias Werner.