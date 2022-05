Der Aderlass beim FC Carl Zeiss Jena geht weiter. Wie der Regionalligist am Dienstag (24.05.2022) bekanntgab, werden mit Fabian Eisele, Lucas Stauffer und Leon Bürger drei tragende Säulen der Mannschaft den FCC verlassen. Das Trio wolle sich in der kommenden Saison einer neuen Herausforderung stellen.

Top-Knipser Eisele spielte zwei Jahre bei den Thüringern, erzielte in der abgelaufenen Saison insgesamt 25 Tore für Jena. Er wird mit Energie Cottbus in Verbindung gebracht. Abwehrspieler Stauffer kam ebenfalls 2020 nach Jena und bestritt in der abgelaufenen Saison 33 Regionalligaspiele. Mittelfeldmann Bürger schloss sich dem FCC im vergangenen Jahr an, stand insgesamt in 31 Viertligaspielen auf dem Platz.