"Als die Anfrage aus Jena kam, habe ich mich sehr gefreut und musste nicht lang überlegen. Der FC Carl Zeiss Jena ist ein Club mit Ausstrahlung und mit einer besonderen Energie, und das nicht zuletzt durch seine Fans. Ich jedenfalls kann es kaum erwarten, alles für das große Ziel zu geben, mit dem FC Carl Zeiss Jena in die 3. Liga zurückzukehren", sagte Krauß, der an den Kernbergen einen Vertrag bis 2023 erhält.

Der gebürtige Münchberger, der bei Bayern Hof das Fußballspielen erlernte, kam im Sommer 2018 von der Reserve des 1. FC Nürnberg mit der Referenz von neun Toren und sieben Torvorbereitungen nach Unterhaching, wo er 27 Drittligaeinsätze absolvierte, in der aktuellen Saison aber keine Berücksichtigung mehr fand. In Jena soll Krauß laut FCC-Sportdirektor Tobias Werner als zweiter Stürmer oder Linksaußen eingesetzt werden: "Er ist in der Offensive auf verschiedensten Positionen einsetzbar und wir erhoffen uns von seiner Schnelligkeit, Physis und seiner Dynamik, dass er uns helfen wird und er schnell wieder sein Leistungsniveau abrufen kann."