Düzel lief in der vergangenen Saison in der Regionalliga Nord für den Lüneburger SK auf. Dabei erzielte er in 22 Spielen sieben Treffer. Cheftrainer Dirk Kunert ist erfreut über den Wechsel: "Can ist aufgrund seiner Beidfüßigkeit ein offensiv flexibel einsetzbarer Spieler und bringt zudem Schnelligkeit und den nötigen Ehrgeiz mit, mit dem FCC den nächsten Schritt zu gehen." Genauso sieht es FCC-Sportdirektor Tobias Werner: "Can ist ein junger, talentierter Spieler, von dessen Tempo und unbekümmerter Art, Fußball zu spielen, wir uns Impulse für unsere Offensive versprechen."