Der Grund, warum Jena das Urteil nicht akzeptieren will, liegt in der Urteilsbegründung des höchsten deutschen Gerichts. Dort heißt es nämlich, dass die DFB-Strafen gar keine Strafen seien, sondern Präventionsmaßnahmen. Damit hat der BGH den zentralen Ansatz der Jenaer Argumentation umschifft. Der heißt nämlich: Keine Strafe ohne Schuld.

Selbst der Kölner Juraprofessor Jan Orth, der auch DFB-Bundesrichter ist, kritisiert die Begründung des BGH. Es entstehe der Eindruck, "der BGH könne sportrechtliche Sachverhalte nur mit lexikalischen Umetikettierungen gerecht werden“, schreibt er in einem Aufsatz in der Neuen juristischen Wochenschrift (NJW).

Auch der Verein selbst begründet seinen Gang vor das Verfassungsgericht mit der Begründung des BGH. Dort hätte man "nach gründlicher Prüfung mehrere Bruchstellen ausgemacht." Zentraler Ansatz bleibt der Standpunkt: Keine Strafe ohne Schuld. "Die vom BGH getroffene Entscheidung verletzt den FC Carl Zeiss Jena in seinen in der Verfassung verbürgten Grundrechten", schreibt der Verein in seiner Pressemitteilung.