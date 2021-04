In Zeiten des fußballerischen Stillstands in der Regionalliga zwei gute Nachrichten beim FC Carl Zeiss Jena: Justin Schau und Lucas Stauffer bleiben den Thüringern treu. Wie der FCC am Freitag (16. April) mitteilte, wurden die auslaufenden Verträge der beiden Akteure verlängert. Sehr zur Freude von FCC-Cheftrainer Dirk Kunert: "Beide Spieler sind auf und neben dem Platz einwandfreie Charaktere, hauen sich rein, leben Einsatzbereitschaft und -freude vor und sind mit ihrer Entwicklung noch längst nicht am Ende. Es freut mich, auch in der kommenden Saison mit ihnen arbeiten und auf sie bauen zu können."