Dass auch Platz 16 in dieser Saison den Abstieg bedeutet, liegt an der Staffelreduzierung der Regionalliga Nordost von 20 auf 18 Teams. Bis zuletzt hatte man in Eilenburg auf das Wunder gehofft und dem BFC Dynamo in der Relegation gegen Oldenburg die Daumen gedrückt. Denn nur ein BFC-Aufstieg in die 3. Liga hätte den Klassenverbleib des FCE gesichert. Da die Berliner nun aber weiterhin in der Regionalliga kicken, muss Eilenburg als fünfter Absteiger runter. Der Abstieg von Viktoria Berlin aus der 3. Liga in die Regionalliga Nordost hatte die Absteiger-Zahl zuvor bereits auf vier erhöht.