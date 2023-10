Das Spiel auf dem sehr tiefen Rasen wurde von der ersten Minute an ein sehr umkämpftes, mit wenigen spielerischen Glanzlichtern. Die Gastgeber hatten immer wieder Phasen, wo sie den BAK in die eigene Hälfte drangen konnten. Allerdings ergaben sich kaum klare Chancen, auch, weil oft zu ungenau gespielt wurde. In der 21. Minute setzte sich Aguilar auf der linken Seite durch, sein Querpass wurde von Alexander Vogel durchgelassen, aber Keeper Luis Zwick ließ sich nicht überraschen. Auf der Gegenseite musste FCE-Schlussmann Andreas Naumann bei einem Schuss von Ufumwen Osawe auf der Hut sein. Fast mit dem Pausenpfiff hatten die Gastgeber dann die Führung doch auf dem Fuß. Nach einer etwas verunglückten Abwehr von Zwick stand das Berliner Tor leer, Niklas Borck versuchte es aus 40 Metern unter Bedrängnis, der Ball aber strich knapp links vorbei.

Nach dem Wechsel wurde es lebendiger. Leider zunächst auf Berliner Seite, wo Felix Pilger (50.) einen Konter nach einem Querpass von Antonio Lubaki erfolgreich zum 0:1 abschloss. Eilenburg schüttelte sich kurz und schaffte in der 67. Minute den Ausgleich. Christopher Bibaku brachte von rechts Benjamin Luis in Stellung, der dann aus sechs Metern wenig Probleme hatte. In der nun besten Eilenburger Zeit vergab Ibrahim Aldawoud die beste Chance zur Führung. Die erzielte auf der Gegenseite Hendrik Wurr vom Punkt. Und es wurde noch schlimmer, Quentin Seidel sah nach wiederholtem Foulspiel die Ampelkarte. In der 83. Minute schaffte Zaruba per Kopf noch den Endstand, nachdem zuvor ein Freistoß von Michael Schlicht an der Querlatte gelandet war.