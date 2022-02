Allerdings wartet Fürstenwalde seit dem 3:2 gegen Hertha II im Oktober auf einen Sieg in der Liga. Seitdem gab es aus elf Partien nur drei Punkte.

Zuletzt trotzte die Elf von Union-Trainer Kenny Verhoene dem Favoriten Energie Cottbus aber ein 2:2 ab und brachte FCE-Sportchef Maximilian Zimmer zu einer klaren Aussage: "Wenn man so spielt, braucht man keine Ansprüche auf den ersten Platz anmelden."

Randnotiz: In der Hinrunde trennten sich Fürstenwalde und Eilenburg mit 1:1.

Eilenburg ist also gewarnt. Es werde spannend zu beobachten sein, wie Fürstenwalde den Rückenwind vom Cottbus-Remis nach Eilenburg transportiert, sagte Knaubel im Gespräch mit "Sport im Osten". Der FCE-Trainer erwartet einen physisch starken Gegner, der kompakt agiert und auf Umschaltmomente lauert.

"Du brauchst in solchen Spielen auch das Matchglück. Meistens ist der erste Wirkungstreffer entscheidend, bei Teams, die in der Tabelle unten stehen", betonte Knaubel. Dennoch wolle Eilenburg sein Spiel machen und auf dem Rasen Dominanz ausstrahlen. Das Team verspüre keinen Druck und werde nach einer intensiven Trainingswoche selbstbewusst ins Spiel gehen, so der FCE-Coach weiter.