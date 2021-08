Schmerzverzerrtes Gesicht: Pascal Sauer schießt der Schmerz bei einem Sprint in die Wade. Bildrechte: MDR/Hofmeister, Dirk

Am Sonntag erwischte es Pascal Sauer (Verdacht auf Muskelfaserriss in der Wade). Er ist der sechste Spieler, der sich seit Saisonbeginn schwerer verletzt hat. Die ersten "Patienten" kehren so langsam zurück. Für Dennis Kummer reichte es gegen TeBe schon für 50 Minuten. Dongmin Kim (Sprunggelenk) trainiert wieder. Auch Christoph Jackisch (Bandscheibenvorfall) hofft, in zwei Wochen wieder fit zu sein. Bei Tim Bunge (Knie) und Adam Fiedler (muskuläre Probleme) wird ein Comeback noch dauern. Christoph Bartlog (Kreuzband-OP letzte Woche) fällt mindestens acht Monate aus. "Wir nehmen im Moment fast alles mit, aber es gibt Schlimmeres im Leben. Ich hoffe, in der Kabine wird trotzdem gelacht. Wir wollen weiter Spaß in der Liga haben", sagte Coach Knaubel nach der fünften Saisonpleite. Der FC Eilenburg ist knallhart gelandet – in einer Regionalliga mit vielen großen Namen und rauem Gegenwind.