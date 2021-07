Zurück an alter Wirkungsstätte: Anton Rücker. Bildrechte: FC Eilenburg

Back tot he roots: Mittelfeldspieler Anton Rücker kehrt zum FC Eilenburg zurück. Acht Jahre ist es her, dass sich der heute 20-Jährige vom FCE verabschiedete, künftig wird er wieder das Trikot der Blau-Roten tragen. Rücker ist der zehnte Neuzugang, den der Regionalliga-Aufsteiger an Bord holte.

Letzte Station Portugal

Der 20-Jährige spielte bis zur D-Jugend beim FC Eilenburg und wechselte danach zu RB Leipzig. In der RBL-Nachwuchsschmiede reifte Rücker zum Jugendnationalspieler. Vier Einsätze in der U16 und ein Einsatz für Deutschlands U17 stehen in seiner Vita, im letzten U19- Jahr wurde er von RB zudem mit einem Local-Player-Vertrag bei den Profis ausgestattet. Nach der Zeit bei der U19 wechselte der Defensivspezialist im Oktober 2020 zum portugiesischen Zweitligisten SC Leixoes und bestritt in seinem ersten Männerjahr insgesamt sieben Spiele für die Profis und das U23-Nachwuchsteam. Antoin Rücker bei einem Spiel der U19 von RB Leipzig (Archivbild von 2019). Bildrechte: imago images / opokupix

Rücker: "Ich will die Chance nutzen"

Rücker, der in Eilenburg geboren wurde und in Bad Düben aufwuchs, freut sich auf "eine coole Truppe. Ich fühle mich auf und neben dem Platz sehr wohl in Eilenburg. Die Regionalliga ist eine tolle Liga für einen jungen Spieler. Ich will die Chance nutzen, mich zu zeigen und die nächsten Entwicklungsschritte im Männerbereich unter den beiden jungen und sehr motivierten Trainern machen."

Präsident Tänzer: "Anton ist einer unser absoluten Wunschspieler"

FCE-Präsident Steffen Tänzer, der Rücker noch als Nachwuchsspieler kannte, ist von der Verpflichtung begeistert: "Anton ist schon aufgrund seiner Geschichte beim FCE einer unser absoluten Wunschspieler gewesen. Er kommt aus der Region, er kennt den Verein und wir waren in den letzten Jahren immer wieder in Verbindung. Dass er sich jetzt bei der Mission Klassenerhalt einbringen will, ist sensationell."