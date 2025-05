Poser war zuletzt bei Germania Halberstadt aktiv, wo er in der abgelaufenen Spielzeit sechs Tore erzielte und neun weitere vorbereitete. "Ich hatte auch Angebote von anderen Vereinen, aber das Vertrauen, das mir in Eilenburg vor allem von Stephan Hofmann entgegengebracht wurde, hat einfach gepasst", erklärte der Offensiv-Allrounder. Neben dem Fußball will der der gelernte Industriekaufmann auch zusätzlich beruflich tätig sein - entsprechende Bewerbungen laufen.