Der Neuzugang selbst erklärt, dass er für den Schritt in Richtung Eilenburg gute Gründe mitbringt: "Aus München in eine sächsische Kleinstadt zu wechseln, ist sicherlich auf den ersten Blick überraschend. Mit der Aussicht auf ein Studium in Leipzig wird die Angelegenheit allerdings verständlicher." Zudem habe Zimmermann im Vorfeld feststellen können, "dass der FC Eilenburg in den vergangenen Jahren immer wieder jungen Spielern eine Chance gegeben hat".