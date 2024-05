Präsident Stark: "Einer der begehrtesten jungen Trainer auf dem Markt"



FCE- Präsident Uwe Stark ist stolz darauf, dass Sascha auch im kommenden Jahr die Verantwortung für die sportlichen Belange im Ilburg- Stadion trägt: "Wir sind sehr froh über Saschas Entscheidung. Er ist einer der begehrtesten jungen Trainer auf dem Markt. Was er gemeinsam mit dem gesamten Trainerteam in den vergangenen beiden Jahren mit den uns zur Verfügung stehenden Mitteln beim FC Eilenburg geleistet hat, verdient allerhöchste Anerkennung." Bildrechte: FC Eilenburg

Prüfer soll unter anderem bei Lok Leipzig auf der Trainerliste gestanden haben. Ernsthafte tiefgründige Gespräche habe es aber nicht gegeben, sagte Prüfer vor einigen Wochen gegenüber "Sport im Osten".

Leitwolf Schlicht bleibt an Bord

Der Trainer kann dabei weiter auf seine beiden Mittelfeldstrategen Michael Schlicht und Noah Baumann setzen. Das Duo verlängerte die auslaufenden Verträge ebenfalls. Mit dem 30-jährigen Schlicht bleibt damit ein erfahrener Leitwolf an Bord, der mit 17 Drittligaspielen und zwei Spielen im DFB- Pokal sowie Stationen u.a. bei RB Leipzig, dem FSV Zwickau oder Lok Leipzig der erfahrenste Kicker im Team ist. Schlicht hatte als "Sechser" großen Anteil am Meistertitel 2023 und am Klassenerhalt 2024.

Baumann geht in seine vierte Saison in Eilenburg

Gemeinsam mit Schlicht wird weiterhin Noah Baumann im Mittelfeld wirbeln. Der 1,73m große Student der allgemeinen und digitalen Forensik geht damit bereits in die vierte gemeinsame Saison. Baumann bestritt am 23.05.2021 beim 2:1- Sieg des damaligen Zweitbundesligisten FC Erzgebirge Aue gegen den VfL Osnabrück sein allererstes Pflichtspiel im Männerbereich. "Ich wohne in Eilenburg, kann meine Leidenschaft gut mit meinem Studium und meinem späteren Job verbinden und weiß, dass ich im nächsten Jahr als Führungsspieler gefragt sein werde", sagte der 22-Jährige.

Drei Abgänge stehen fest