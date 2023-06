FCE-Trainer Sascha Prüfer muss weiter um den Aufstieg zittern. Bildrechte: IMAGO / Picture Point

Der Titelkampf in der Fußball-Oberliga Süd bleibt spannend bis zum Schluss. Nur noch ein Punkt fehlt dem FC Eilenburg zum sofortigen Wiederaufstieg in die Regionalliga Nordost, doch auf der Ziellinie bekommt die Mannschaft von Trainer Sascha Prüfer plötzlich das große Flattern und hat auch am Wochenende den zweiten Matchball vergeben.

Krieschow kommt bedrohlich nahe

Nach dem 0:4 zuhause gegen Budissa Bautzen verloren die Muldenstädter nunmehr beim Bischofswerdaer FV mit 1:3. Da gleichzeitig der ärgste Verfolger VfB 1921 Krieschow bei Budissa Bautzen einen 3:2-Erfolg einfuhr, sitzen die Krieschower (+ 29 Tore) den Eilenburgern (+ 30 Tore) mit drei Punkten Rückstand gefährlich im Nacken. So kommt es am Sonnabend (10. Juni) am letzten Spieltag zum Fernduell zwischen den beiden Kontrahenten. Der FCE hat den VfL Halle 96 zu Gast. Krieschow empfängt zuhause die "Schiebocker".

Viele Leistungsträger fehlten

Wie weit sich bis zum Showdown die Personallage beim FC Eilenburg entspannt, ist noch nicht sicher. In Bischofswerda fehlten viele Leistungsträger. So mussten Tim Bunge, Noah Baumann, Michael Schlicht, Philipp Sauer und Raimison dos Santos zuschauen. Wie in der Leipziger Volkszeitung zu lesen war, besteht zumindest bei Schlicht und Sauer die Hoffnung, dass sie in der alles entscheidenden Partie gegen Halle mit dabei sind.

FCE-Sportdirektor Stephan Hofmann verbreitete in der LVZ Optimismus: "Dieses Endspiel wollten wir zwar nicht, aber nun ist es so. Sei es drum, auf die Leistung der zweiten Halbzeit können wir aufbauen und werden nächste Woche definitiv das Ding klarmachen."