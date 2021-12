Luis stand in der laufenden Regionalliga-Saison in 13 Partien für Chemie auf dem Platz, konnte aber keinen eigenen Treffer beisteuern. Zuletzt schaffte es der gebürtige Eilenburger nicht mehr in den Kader der Leipziger. Über seine Rückkehr ins gewohnte Umfeld zeigte er sich dankbar und kündigte an, "alles dafür zu tun, gemeinsam mit dem FC Eilenburg die Klasse zu halten."