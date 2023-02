Die auf vier Positionen runderneurten Gastgeber, die auf den gelb-rot-gesperrten Arnel Kujovic und den erkrankten Kapitän Axel Borgmann verzichten mussten, starteten nach den mäßigen Ergebnissen der letzten Wochen - 0:2 gegen Altglienicke, 0:1 in Luckenwalde, 1:1 in Meuselwitz -furios in die Partie: Eine tolle Flanke von Malcolm Badu verwertete Nicolas Wähling per Direktabnahme am langen Pfosten zur frühen 1:0-Führung (4.).