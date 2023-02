Nach zuletzt vier Punkten aus zwei Spielen gastiert Chemie Leipzig am Mittwoch (Anstoß: 19 Uhr, live im Stream und Ticker auf sport-im-osten.de und in der SpiO-App) bei Meisterschaftskandidat Energie Cottbus. Den Grün-Weißen fehlen noch sieben Punkte, um ihr selbst gestecktes Ziel von 40 Zählern in der Regionalliga-Saison zu erreichen.