Wie Energie Cottbus am Freitag (24.04.) mitteilte, sei die Entscheidung im beiderseitigen Einvernehmen gefällt worden. Zu den Gründen schreibt der FC Energie, dass die erfolgreiche sportliche Entwicklung durch die Corona-Pandemie beendet worden sei. Und weiter: Zielsetzungen und sportliche Entwicklungsmöglichkeiten seien in der Folge zwischen Verein und Trainer nicht mehr deckungsgleich gewesen. Deshalb habe man sich entschieden, neue Wege zu gehen.

Der Verein dankte Lottner für seine Arbeit: "Unser Verein hat Dirk Lottner in einer sportlich äußerst schwierigen Situation in konkreter Abstiegsgefahr als Cheftrainer verpflichtet. Dirk Lottner ist es direkt gelungen, eine bis dahin auf dem vorletzten Tabellenplatz stehende Mannschaft kontinuierlich aus der Abstiegszone in das obere Mittelfeld der Regionalliga Nordost zu führen."