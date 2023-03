Sean Seitz ist der erste Neuzugang des FC Erzgebirge Aue für die Saison 2023/24. Das gaben die in der laufenden Drittliga-Spielzeit noch abstiegsbedrohten Veilchen am Donnerstag (9. März) bekannt. Der Wechsel erfolgt ablösefrei, weitere Vertragsdetails nannte der FCE nicht.

Der gebürtige Karlsruher Seitz, im Nachwuchs des KSC und bei 1899 Hoffenheim aktiv, spielt seit 2021 für Südwest-Regionalligist VfR Aalen, wo er in dieser Saison auf bislang 19 Punktspiele mit sechs Toren kommt. Die insolvenzgeplagten Aalener liegen derzeit auf Rang 16 und hoffen, den Sturz in die Oberliga doch noch zu verhindern. "Ich möchte mich unbedingt mit dem Klassenerhalt im Sommer verabschieden. Deswegen werde ich in den verbleibenden Spielen für den VfR weiterhin alles auf dem Platz geben", wurde Seitz auf der Homepage seines Noch-Arbeitgebers zitiert.