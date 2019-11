Bei kaltem Dauerregen gelang den Kontrahenten im ersten Durchgang vor allem aus dem Spiel heraus wenig. Umso öfter segelten dafür ruhende Bälle aus Standardsituationen vor allem in den Strafraum der Gastgeber. Immer wieder probierte sich dabei Leipzig Kunstschütze Aykut Soyak – zunächst ohne Ertrag. In der 29. Minute hatte er seinem rechten Fuß jedoch auf Betriebstemperatur gebracht. Punktgenau landete Soyaks Freistoß aus dem rechten Halbfeld am langen Pfosten, wo Innenverteidiger Robert Zickert bereits schulbuchmäßig in der Luft stand und einköpfte.