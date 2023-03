Fußball-Regionalligist 1. FC Lok Leipzig hat am Dienstag die Zulassungsunterlagen für die 3. Liga eingereicht. Das bestätigte der dafür zuständige Deutsche Fußball-Bund am Mittwoch. Sowohl in wirtschaftlicher als auch in organisatorischer Hinsicht müssen Bedingungen für die neue Saison 2023/24 erfüllt werden