So wird das Traditionsduell nach Wunsch beider Vereine am kommenden Mittwoch (14. Dezember) um 19 Uhr im Leipziger Bruno-Plache-Stadion angepfiffen. Dies teilte der Nordostdeutsche Fußballverband (NOFV) am Montag mit. Alle bisher verkauften Tickets behalten ihre Gültigkeit. Für das Topspiel waren im Vorverkauf bereits in der vergangenen Woche über 3.000 Karten abgesetzt worden.