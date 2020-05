Frage: Das Team ist am Donnerstag nach wochenlanger Pause wieder ins Training eingestiegen. Ein gutes Gefühl? Robert Zickert: "Es war schon schön, mal wieder auf den grünen Rasen zu gehen und gegen einen Ball zu treten. Auch das Wiedersehen mit den Jungs macht Spaß, auch wenn es mit den Abstandsregeln natürlich noch etwas ungewohnt ist." Wie lief das Training am ersten Tag ab? "Wir haben in mehreren Kleingruppen trainiert und sind erstmal nur kontaktlos unterwegs. Also ein bisschen Ballgewöhnung und Passspiel, um locker wieder rein zu kommen. Es waren ja schon elf Wochen, in denen wir nur Laufeinheiten absolvieren konnten. Ich hoffe, dass wir, sobald die Entscheidung da ist, endlich ins Mannschaftstraining übergehen können. Das wäre schon wünschenswert."

Sie sprechen es an: Der NOFV (Nordostdeutscher Fußballverband) will am 5. Juni entscheiden, wie es weitergeht. Aktuell spricht vieles für eine Wertung der Saison anhand der Quotientenregelung. Dann wäre der 1. FC Lok Meister.



"Mit Blick auf andere Ligen, egal ob in Deutschland oder im Ausland, wäre es schon komisch, wenn der NOFV sich dagegen entscheiden würde. Nichtsdestotrotz müssen wir uns auf alle Varianten einstellen. Wir sind dazu verpflichtet, es so hinzunehmen, wie es kommt. Wir hätten es natürlich auch gerne sportlich ausgetragen, aber die Situation ist nun mal so, wie sie ist. Trotzdem hängt man natürlich in der Luft und guckt jeden Tag aufs Handy, ob neue Meldungen kommen."