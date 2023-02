Leipzigs Trainer überraschte mit gleich fünf Wechseln im Vergleich zum Spiel gegen den Chemnitzer FC am Dienstag. So fanden sich Piplica, Heynke und Grym auf der Bank wieder, Eglseder und Dogan fehlten verletzt. Dafür durften Urban, Abderrahmane, Salewski, Dombrowa und Keeper Müller von Beginn an ran. Und die Leipziger starteten richtig gut in die Partie, gegen zunächst sehr abwartende Berliner. Dicke Chancen sahen die Fans aber nicht, gefährlich wurde es in der 13. Minute, als Theo Ogbidi nach einer Eingabe von rechts aus acht Metern verzog. Nach einer Viertelstunde wurde Viktoria mutiger, bei Lok schlichen sich nun einige technische Fehler ein, es fehlte der letzte Pass. Und so arbeiteten sich die Berliner Stück für Stück näher an den Leipziger Strafraum heran. Keeper Niclas Müller musste dabei sogar mehrfach Kopf und Kragen riskieren. Bis zur Pause passierte bei heftigem Wind nicht mehr viel.