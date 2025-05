Dass es so schnell in die Regionalliga gehen würde, sei vor drei Jahren so nicht absehbar gewesen. "Davon konnte man nur träumen. Zum ersten Trainingstag hatten wir damals sieben fest verpflichtete Spieler." Rückblick: In der Saison 2022/23 war die U23 des 1. FC Magdeburg in der Verbandsliga Sachsen-Anhalt an den Start gegangen. Vorausgegangen war ein Beschluss des Landes-Fußballverbandes, der einen entsprechenden Antrag der Magdeburger durchgewunken hatte. Die Youngster des FCM marschierten gleich in der ersten Saison mühelos in die Oberliga Süd. Nach 38 Spielen stieg man mit 107 Punkten und 19 Zählern Vorsprung und 148:19 Toren auf. Letzte Saison dann scheiterte die U23 als Vierter, der VFC Plauen stieg nach dem Verzicht von Oberliga-Meister Bischofswerdaer FV auf.