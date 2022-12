Bereits im Juli dieses Jahres hatte Reinhardt einen Insolvenzplan vorgelegt. Dies war möglich geworden, nachdem ein Investor frisches Geld in die Insolvenzmasse gezahlt hatte. Im September ließ Reinhardt in einer Stellungnahme wissen, dass er nach Rücksprache mit der zuständigen Richterin eine neue Version des Insolvenzplanes vorlegen wolle. Dies ist nun am Donnerstag passiert.