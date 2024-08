Der Grund: Der Deutsche Fußballbund setzte für diesen Tag das Zweitrundenspiel im DFB-Pokal der Frauen zwischen dem 1. FFV Erfurt und Eintracht Frankfurt an. Die Pokal-Duelle sollten ursprünglich am Wochenende vom 6. bis 8. September über die Bühne gehen. Auf Nachfrage habe der DFB dem NOFV mitgeteilt, dass dieser Termin für die genannte Paarung nicht möglich sei, da die Frauen von Eintracht Frankfurt am Wochenende 7./8. September in der Champions League auswärts antreten müssen.