In der Regionalliga richten sich alle Augen auf RWE. Weil die Konkurrenz unter anderem aus Chemnitz und Cottbus zuletzt patzte, können die Thüringer mit einem Sieg gegen die VSG auf sieben Punkte davonziehen. Und das auch noch vor den weiteren schweren Spitzenspielen gegen Chemnitz und in Jena. Nicht zu vergessen, dass der CFC selbst danach noch eine Partie mehr absolviert hat. Erstmals könnte man davon sprechen, dass Erfurt sich vom breiten Feld der Verfolger etwas absetzt. Mit Altglienicke wartet allerdings ein dicker Brocken.

Das Team von Karsten Heine ist - genauso wie die Rot-Weißen - in diesem Jahr ohne Niederlage. Beide Klubs fuhren zehn Punkte aus vier Begegnungen ein. "Ich habe sie für die Meisterschaft auf jeden Fall noch auf dem Zettel", betont RWE-Coach Fabian Gerber mit großem Respekt: "Sie haben zuletzt gegen Top-Mannschaften gewonnen, sind in guter Form und eine absolute Spitzenmannschaft der Liga." Tatsächlich ist das Nacholspiel für Altglienicke vielleicht die letzte Chance, selbst noch Kontakt zur Spitze aufzunehmen. Bei einem Sieg sind die Gäste bis auf fünf Zähler an Erfurt dran.

Philip Türpitz (zweiter von rechts) ist der Königstransfer dieses Winters in der Regionalliga Nordost. Bildrechte: IMAGO / Matthias Koch

Was den Trainer-Vater am meisten stört, ist die Ungerechtigkeit der Aufstiegsregelung. Weil man selbst bei errungener Meisterschaft in der Nordost-Staffel anders als in West und Südwest in die Relegation muss. "Diese Ungerechigkeit des DFB schreit für mich zum Himmel. Solange es diese Regelung gibt, braucht mir vom Verband keiner was von Fairplay erzählen." Bis Erfurt davon aber wirklich direkt betroffen ist, hält es Gerber mit einem großen Fußballphilosophen: "Sepp Herberger hat es richtig gesagt. Das nächste Spiel ist immer das Schwerste." Und das ist bei Altglienicke wohl echt begründet, verpflichteten die im Winter doch einfach mal Magdeburgs Ex-Aufstiegsheld Philip Türpitz.