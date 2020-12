So schlug der Berliner AK nach übereinstimmenden Medienberichten ein Arbeitspapier vor, dass eine Wiederaufnahme des Spielbetriebs ab März in einem Playoff-Modus vorsieht. Demnach soll die Liga nach der zu Ende gebrachten Hinrunde in vier Fünfer-Gruppen aufgeteilt werden. Die ersten zehn Teams kämpfen den Meister und Aufsteiger in die 3. Liga aus. Zwischen den zehn Vereinen darunter entscheidet sich, wer den Gang in die Oberliga antreten muss. Auch Carl Zeiss Jena soll die vorgeschlagene Variante favorisieren.