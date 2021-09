FCC-Sportdirektor Tobias Werner sagte: "Wir freuen uns sehr, dass das, nachdem wir Felix schon sehr lange auf unserem Zettel hatten, geklappt hat und wir ihn für den FCC gewinnen konnten. Er ist trotz seines vergleichsweise noch jungen Alters ein erfahrener Spieler, der in der Offensive viel Power und Variabilität mitbringt." Jenas Trainer Dirk Kunert hofft, dass "Felix mit seiner Spielfreude für manchen Scorerpunkt sorgen und uns somit offensiv nach stärker machen wird." Nach enttäuschendem Saisonstart fuhr der FC Carl Zeiss zuletzt fünf Siege in Folge ein und pirscht sich so langsam Richtung Spitze. Nach Innenverteidiger Bastian Strietzel ist es in diesem Sommer bereits der zweite Jenaer Neuzugang vom FSV Zwickau.