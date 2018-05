Von Beginn an zeigte Cottbus deutlich mehr Struktur und Durchschlagskraft. Nach einem Eckball hatte Tim Kruse die erste Großchance, zielte aber daneben. Kurz darauf machte es Streli Mamba besser: Bei einer Flanke von Kevin Weidlich stand der Torjäger im Strafraum goldrichtig, nahm den Ball direkt und haute ihn aus kurzer Distanz in die Maschen (16.). Flensburg fand keine Antwort auf den Rückstand, stattdessen schlugen die Gäste erneut zu: Maximilian Zimmer erzielte zunächst nach einem Konter das zweite Tor (29.) und kurz darauf per direktem Freistoß den dritten Treffer für Energie. Vier Chancen, drei Tore - Cottbus zeigte sich in der ersten Halbzeit äußerst effizient.

Der zweifache Torschütze Maximilian Zimmer im Zweikampf. Bildrechte: IMAGO