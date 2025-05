Das teilte der 29 Jahre alte Angreifer am Dienstag (13. Mai) in einer Videobotschaft auf der Facebook-Seite der BSG mit. "Liebe Chemie-Fans, das Spiel am Sonntag gegen Jena wird mein letztes Spiel für Chemie und auch das letzte meiner Karriere sein", erklärte Kirstein auf dem Rasen des Alfred-Kunze-Sportparks. Der Mittelstürmer hatte bereits im vergangenen Jahr an ein Karriereende gedacht, nun soll endgültig Schluss sein.