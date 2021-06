Fußball | Regionalliga NOFV: "Niemand will Chemie Leipzig aus der Regionalliga haben"

Seit 2017 muss in der Regionalliga Nordost das Hauptstadion eines Vereins ein Flutlicht besitzen. Und in Leipzig Leutzsch muss jetzt eins her. Dabei, so der NOFV, gehe es nicht gegen Chemie, sondern um Gleichbehandlung.