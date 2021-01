Förster ist kein Unbekannter in der Regionalliga. In bislang 175 Spielen für Nordhausen, Cottbus, Altglienicke und den BFC schoss der Stürmer 73 Treffer und steuerte 27 Vorlagen bei. Daneben lief er zwischen 2011 und 2014 für den Chemnitzer FC in 78 Einsätzen in der 3. Liga auf (18 Treffer). Zusammen mit Alexander Dartsch, der bereits zum Jahresbeginn vom CFC zum ZFC gewechselt war, soll er die auffällige Abschlussschwäche beenden.

Lang ist's her: Förster (li.) bejubelt einen Treffer für den Chemnitzer FC. Bildrechte: imago/Picture Point