NOFV wartet nächste Bund-Länder-Konferenz am 22. März ab

Demnach wartet der Spielausschuss des Nordostdeutschen Fußballverbandes die nächste Bund-Länder-Konferenz am 22. März ab. Das Ziel sei, danach wieder mit dem Spielbetrieb in der Nordost-Staffel loszulegen. Doch der Restart hängt auch an der Freigabe des Landes Berlin, das eine Fortsetzung der Saison wegen des Infektionsgeschehens bislang ablehnt.

Falls am 22. März die Freigabe käme, sei das Ziel, Ostern wieder zu kicken, so Riemer. In jedem Fall werde der NOFV nach der Bund-Länder-Konferenz beraten, wie weitergespielt werden kann. Dann werden auch Entscheidungen zum Auf- und Abstieg getroffen. Ein möglicher Saison-Abbruch sei nach wie vor Thema, doch der NOFV hoffe, die Hinrunde beenden zu können.

Riemer: "Testspiele abhängig von örtlichen Gesundheitsämtern"