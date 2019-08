Darin heißt es unter anderem: "Hallo Alex, lieber Fußballgott,



du bist mittendrin in etwas Außergewöhnlichem. Und wir fragen uns, ob du das überhaupt schon mal erlebt hast: eine Transferanfrage von Fußballfans.



Wir, das sind ein paar romantische Träumer und glühende Anhänger des Viertliga-Aufsteigers BSG Chemie Leipzig aus dem Stadtteil Leutzsch. Weil in unserer Mannschaft seit den ersten Saisonspielen eine rätselhafte Sturmflaute herrscht, kam uns die Idee, dich mit der Kampagne #AlexMeierFürLeutzsch in die Regionalliga Nordost zu locken. (...)



Was wir dir nicht bieten können, ist viel Geld. Aber du hast kürzlich gesagt, das sei dir nicht so wichtig, wenn das Umfeld passe. (...)



Wenn du dich entscheidest, in die Niederungen der vierten Liga zu gehen, würde das jedem Fußballromantiker Freudentränen in die Augen treiben. Wir müssten dir nicht einmal zeigen, wo das Tor steht. Denn das weißt du sehr genau. Vor drei Jahren, beim Gastspiel der Eintracht bei uns im Alfred-Kunze-Sportpark, hast du gleich getroffen. Wir glauben fest daran, dass dein erstes Tor in Leutzsch nicht das letzte gewesen ist und du dir künftig das grün-weiße Trikot überstreifst."