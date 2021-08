Der FSV feiert seine fünfte Saison in der Regionalliga Nordost. Zwischen 2015 und 2018 kämpfte man stets gegen den Abstieg, 2020 schaffte Luckenwalde die Rückkehr in die vierthöchste Spielklasse und hielt diesmal in der abgebrochenen Saison als 14. die Klasse. Erfolgsgarant war Jan Kistenmacher, der 2018 übernommen hatte und 2020 den Aufstieg schaffte. Aus beruflichen Gründen gab er den Job auf und U19-Trainer Michael Braune übernahm.