Kahlisch: "Prüfen alle rechtlichen Schritte" Bildrechte: MDR/Dirk Hofmeister

Für Rathenows Coach Ingo Kahlisch sind die von der Bundesregierung beschlossenen Maßnahmen "eine falsche Entscheidung am falschen Platz." Der meinungsstarke 64-Jährige sagte dem MDR: "Das ist absolute Selbstzerstörung. Das steht in keinem Verhältnis mehr. So werden kleine Vereine kaputt gemacht". Nach Ansicht von Kahlisch gehe von seinem Team und den Zuschauern keine Gefahr aus. "Wir treiben an der frischen Luft Sport, da kann wenig passieren." Um zumindest nach dem 2. November weiter trainieren zu dürfen, kündigt er an: "Wir prüfen alle rechtlichen Schritte." Die Chancen auf Erfolg dürften nicht sonderlich gut stehen: Mit einer Sieben-Tages-Inzidenz von 46,6 lag der Havellandkreis laut Robert-Koch-Institut am Freitag (30.10.2010) nur knapp unter der 50er-Marke, die den Landkreis als Risikogebiet einstuft.