"Wir sind bitter enttäuscht", heißt es in der Pressemitteilung. Und weiter: "Wir fragen uns, warum eine 'Champions-League Stadt' nicht in der Lage ist, ein Freundschaftsspiel mit Fest-Charakter zwischen zwei nicht in Konkurrenz, sondern in guten Austausch stehenden Vereinen und Fanlagern vor gerade einmal 1.500 Zuschauern zu erlauben."