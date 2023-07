Pünktlich zum Start in das Trainingslager in Wesendorf am Mittwoch (05.07.2023) hat der FSV Zwickau eine weitere Personalie bekanntgegeben. Daniel Rupf wird künftig dem erst am Montag offiziell vorgestellten neuen Cheftrainer Rico Schmitt assistieren. Der 37-jährige unterzeichnete einen Zweijahresvertrag bis Sommer 2025.